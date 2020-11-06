Sadakatsiz dizisinin Mert’i Eren Vurdem kimdir?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. Söz, İnadına Aşk dizilerinde yer alan Eren Vurdem, Türkler Geliyor, Sümela’nın şifresi, Son Mektup filmlerinin kadrosunda yer almıştı.



MERT KARAKTERİ



Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Orta halli bir aileden geliyor. Tekirdağ’da bir üniversitede Ekonomi okumuş. Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Bahar ve Mert’in çocukları olmayınca, Bahar’ın bu konuyu artık anksiyete haline getirmesi, Mert’in Bahar’dan soğumasına neden olmuş. Mert’e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert bunu hazmedemiyor. Asya’ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert’in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.