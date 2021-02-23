Sadakatsiz dizisine yeni transfer! Cemal Hünal Sinan karakteriyle geliyor

Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasına katıldı. Dizinin yeni bölümünde Sinan karakterine verecek olan Hünal, Asya’nın arkadaşı olarak kadroya dahil oldu. Fragmanda Asya Sinan’a, ‘Tekirdağ’a niye geldin?’ diye soruyor. Sinan, ‘Senin için geldim’ yanıtını veriyor.

CEMAL HÜNAL SADAKATSİZ KADROSUNDA!

Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasına katılan Cemal Hünal’ın canlandırdığı karakter yayımlanan fragman ile belli oldu. Sevilen oyuncu Asya’nın arkadaşı Sinan karakterine hayat verecek.

Yeni bölüm fragmanında Asya Sinan’a, ‘Tekirdağ’a niye geldin?’ diye soruyor. Sinan, ‘Senin için geldim’ yanıtını veriyor. Volkan bu yakınlıktan hiç hoşlanmıyor. Asya ile Sinan beraber motorla İstanbul’a gidiyor. Peşlerinden giden Volkan ve Sinan arasında kavga çıkıyor.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.