Sadakatsiz dizisinde Derin'in elleri neden kırmızı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, Derin'in elleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Ekrana gelen bazı bölümlerde Derin'in ellerini kırmızı tonlarda gören seyirciler, genç kadının bir rahatsızlığının olup olmadığı yönünde araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in elleri neden kırmızı tonlarda seyrediyor? İşte, bazı bilgiler

SADAKATSİZ DİZİSİNDE DERİN'İN ELLERİ NEDEN KIRMIZI?

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Derin'in ellerinin neden kırmızı tonlarda olduğu, sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in beyaz tenli olması dolayısıyla sıcak soğuk dengesizliğiyle birlikte ellerinde renk değişikliği meydana geldiği düşünülüyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.