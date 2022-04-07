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'Sadakatsiz’' dizisi Latin Amerika’yı fethediyor!

#Sadakatsiz#Cansu Dere#Caner Cindoruk
Sadakatsiz’ dizisi Latin Amerika’yı fethediyor

Kanal D’nin iddialı projelerinden Medyapım ve Mednova imzalı ‘’Sadakatsiz’’ dizisi Şili’de yayınlanan ilk bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti.

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Pazartesi günü ‘’Traicionada’’ ismiyle Mega TV’de yayınlanan ‘’Sadakatsiz’’ dizisi ilk bölümüyle 13.3 bandında reyting alarak Şili televizyonlarında reytingleri alt üst etti. Dizi, hem ismiyle hem de ‘’Asya’nın intikamı’’ etiketiyle sosyal medyada trend topic oldu.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, ‘’Sadakatsiz’’ dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’ in yanı sıra Özge Özder, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de..

Sadakatsiz’ dizisi Latin Amerika’yı fethediyor

 

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#Sadakatsiz#Cansu Dere#Caner Cindoruk

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