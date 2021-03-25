Sadakatsiz Derin öldü mü, nerede? Sadakatsiz son bölüm finalinde Derin'den beklenmedik telefon

Sadakatsiz'in son haftalardaki bölümlerinde ileriye yönelik yaşanacaklara dair şaşırtıcı ipuçları gelmişti. Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkutmuştu. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis bulmuştu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrenmişti. Sadakatsiz dizisinin 23. bölüm ünde haftalardır merak edilen sahneler ekrana geldi. Şahit olduğu konuşma ardından kendisini kaybeden Derin, Volkan'ın evde olmadığı sürede eşyalarını toplamaya başladı. Finalde Volkan, Derin'den gelen yardım çığlığıyla sarsılan Volkan, eve geldiğinde ise korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Derin'in nerede olduğunu merak eden izleyiciler heyecanlı yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor.

SADAKATSİZ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor.

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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