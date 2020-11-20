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Haber Giriş: 20.11.2020 - 23:13 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanında Ali Volkan ve Derin'i...

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Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanında Ali Volkan ve Derin'i...
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Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Volkan ve Asya arasında velayet savaşının başladığı geçtiğimiz bölümün ardından, Sadakatsiz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asya'nın Ali'yi harekete geçirmesi dikkat çekti. 25 Kasım Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sadakatsiz'in bölüm fragmanında Ali'nin Volkan'ı Derin'in evinde yakalaması damga vurdu. İşte, sabırsızlıkla beklenen Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.

Sadakatsiz dizisi 25 Kasım Çarşamba akşamı 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Kanal D'de yayınlanan ve geride bıraktığı yedi bölümde ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında, Asya'nın babasına gönderdiği Ali'nin Volkan'ı derinle bulması çarpıcı gelişmelerden oldu. Ali'nin babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan'ın cevap verememesi ekranlara yansıdı. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 8. Bölüm Fragmanı yayında! Ali, Volkan'ı Derin'in yanında yakalıyor!

Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de

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