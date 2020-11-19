Sadakatsiz 7. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı full HD tek parça yayınlandı (18 Kasım)

Sadakatsiz 7. bölümün tamamı tek parça yayınlandı. Ekranların ilgiyle izlenen ve her hafta yayınlandığı yeni bölümleri ile sosyal medyada gündem olan Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'nın itirafına karşılık harekete geçmesi izleyenleri şoke etti. Asya'dan intikam almaya çalışan Volkan'ın Asya'nın evine gelerek söylediği sözler ikili arasında yeni bir savaşın başlamasına neden oldu. İşte Sadakatsiz dizisi 7. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birileri mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de