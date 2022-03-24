Sadakatsiz 53. son bölümde Asya'dan Derin'e soğuk duş! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Her çarşamba seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz'in 23 Mart tarihli son bölümünde hastanenin yönetim kuruluna geçen Gönül'ün, Volkan'dan bu yetkiyi alması dikkat çekti. Volkan'ın geçmişte ona yaşattıklarını hatırlayıp intikam yeminine devam eden Asya'nın Volkan'a beraber yemeğe çıkması ve restorana Derin'i de getirmesi gecenin en heyecanlı anlarına sahne oldu. Asya'nın Derin'e karşı alaycı sözleri sosyal medyanın da gündemine geldi. Çarpıcı anların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrilirken 53. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 23 Mart Çarşamba yayınlanan 53. yeni bölümde Asya, Derin'i çıldırtacak bir hamle yaparak intikam oyununda yine öne geçti!

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Derin’e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin’i sakinleştirmek hem de Asya’yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan’ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Gönül’ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya’nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır. Volkan ve Derin bir kere daha Asya’nın tuzağına düşecek midir? Asya’nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen' in yanı sıra Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.