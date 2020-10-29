Sadakatsiz 4. bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı yayınlandı (28 Ekim)

Sadakatsiz 4. bölümün tamamı full HD olarak internet üzerinden yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz'in son bölümüne Bahar'ın Derin'e Asya'ya ilgili yaptığı uyarı dikkat çekti. Asya ile Volkan’ı derinden sarsan haber ise evliliklerinde ikilinin yeni gelişme yaşanmasına neden oldu. İşte, kaçıranlar için 28 Ekim tarihli Sadakatsiz son bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili ayrıntılar.

SADAKATSİZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de