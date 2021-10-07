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Sadakatsiz 33. son bölümde Asya ve Aras arasında yakınlaşma... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 33. son bölümde Asya ve Aras arasında yakınlaşma... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

Sadakatsiz 33. son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in 6 Ekim akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde şok gelişmeler izleyenleri ekran başında kilitledi. Derin'in tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı yalanın su yüzüne çıktığı Sadakatsiz 33. son bölüme Aras ve Asya arasındaki yakınlaşma damga vurdu. Asya'nın oğlu Ali için Tekirdağ'da kalma fikri ise son bölümde heyecanlı gelişmeleri ekranlara taşıdı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 33. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananların özeti.

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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünde yer aldığı Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara damga vurdu. Yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni toplayan Sadakatsiz'in 33. bölümünde bu hafta Volkan'ın satılığa çıkardığı evini satın alan Gönül'ün planları heyecan dolu gelişmelere tanık oldu. Asya'nın kazada kurtardığı e Aras'ı hastanede ziyarete gelen kişi ise izleyenleri meraklandırdı. Sadakatsiz 33. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 33. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor!

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi