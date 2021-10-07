Sadakatsiz 33. son bölümde Asya ve Aras arasında yakınlaşma... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

Haberin Devamı

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünde yer aldığı Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara damga vurdu. Yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni toplayan Sadakatsiz'in 33. bölümünde bu hafta Volkan'ın satılığa çıkardığı evini satın alan Gönül'ün planları heyecan dolu gelişmelere tanık oldu. Asya'nın kazada kurtardığı e Aras'ı hastanede ziyarete gelen kişi ise izleyenleri meraklandırdı. Sadakatsiz 33. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 33. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor!

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…

Haberin Devamı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.