Sadakatsiz 3. bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı yayınlandı (21 Ekim 2020)

Sadakatsiz 3. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında her çarşamba ekranlara gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinin 21 Ekim tarihli son bölümüne Derin'in Asya'ya Volkan'la 2 yıllık ilişkisi olduğunu itiraf etmesi ve Asya'nın boşanmaya karar vererek avukata gitmesi damga vurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından Derin'in bebeğini doğurmak istemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Heyecanlı bölüm sonrası diziyi ekran başında izleyemeyenler Sadakatsiz 3. bölümü internetten izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Sadakatsiz 3. son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de