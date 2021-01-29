Sadakatsiz 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı - Fragmanın son sahnesinde beklenmedik misafir

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. Sadakatsiz 16. bölümde yaşanacak gelişmeler şöyle; Derin, Asya'yı alt etmek için Ali'yi kullanıyor. Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan ne yapacak?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirdi. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Ali’nin beklenmedik kararıyla sarsıldı.