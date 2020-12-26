Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Asya saldırıya uğradı!
Sadakatsiz dizisi izleyicileri son bölümü heyecanla takip ettiler. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Sadakatsiz’in son bölümüne Asya’nın saldırıya uğraması damga vurdu. Asya’nın yardımına Bahar koştu. Saldırganın kim olduğu ise merak konusu. Şimdi izleyiciler heyecanla Sadakatsiz 12. bölüm fragmanını beklemeye başladılar.
Sadakatsiz dizisinin 12. bölüm fragmanı araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin bulunduğu dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz son bölümde Asya ve Volkan arasında yaşananlar daha da şiddetlendi. Volkan Asya’yı işinden etmek için bir girişimde bulundu. İşte son bölüm izleme linki
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE ASYA’YA SALDIRI ŞOKU!
Dizinin son bölümü yine çok heyecanlıydı. Asya ve Volkan arasında yaşananlar daha da şiddetlendi. Volkan Asya’nın görevine son verebilmek için Derya ve Hakan Bey ile bir yemek yedi. Yemekte hastaneye yüklü miktarda yardım yapacağını ancak bunun için şartının Asya’nın yerine Derya’nın getirilmesi olduğunu söyledi.
Öte yandan Gönül, Bahar ve Derya’yı kendi saflarına çekmek için girişimde bulundu. Bahar’a sürpriz yaparak kahvaltıya gitti ve ona bir iş teklifinde bulundu.
Çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiledi ve okulda Derin’in kardeşi Demir ile kavga etti.
Evine saldırı olan Asya çeşitli yerlere güvenlik kamerası taktırdı. Asya, yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdi. Son bölümün finalinde saldırgan yeniden Asya’nın evine girdi ve boğazını sıkmaya başladı. Asya’nın yardımına Bahar koştu. Saldırganın kim olduğu ise merak konusu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle