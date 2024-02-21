Saçlar gitti! Nejat İşler’in son hali görenleri şaşırttı...

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Kısa süre içinde saçları dökülen ve sakalları beyazlayan ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada da gündem oldu. İşler’in yeni bir proje için imaj yeniliğine gittiği iddia edildi.

Nefes aldık

Yakın zamanda anne baba olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. İkiz bebeklerine kavuşan Şefkatli, “Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik. Değişik bir duyguymuş” dedi. Ünlü çift, yemek yedikten sonra AVM’den ayrılarak evin yolunu tuttular.

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Mutlu yıllar hayatımızın aşkı

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, 31’inci yaşını eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla kutladı. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mutlu yıllar hayatımızın aşkı” ifadelerini kullandı.

İMZA FOTOĞRAFI PASTADA

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 19 Şubat’ta 31 yaşına girdi. Icardi için eşi Wanda Nara ve çocukları evde sürpriz bir kutlama yaptı. Wanda Nara, Icardi’nin Galatasaray’a imza attığı gün stadyumda çekilmiş aile fotoğraflarının yer aldığı bir pasta hazırlattı. Icardi’nin kızları da kendi elleriyle babaları için kalpli bir pasta yaptı.

ICARDI MUTLU, BİZ MUTLU

Wanda Nara aile kutlamasından renkli kareleri sosyal medya hesabında “Mutlu yıllar hayatımızın aşkı” notuyla paylaştı. Mauro Icardi’nin doğum günü fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar da o karelerin altına yazdıkları “50 milyon Galatasaraylı’nın beklediği fotoğraf”, “Icardi mutlu, biz mutlu”, “Yüzün gülünce, güneş doğar” yorumlarıyla yıldız futbolcuya sevgilerini gösterdi.

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Menajeriyle aşk yaşıyor

Oyuncu Burak Çelik, Aslı Turanlı’dan ayrıldıktan sonra menajeri yapan Ece Bayrak’la aşk yaşamaya başladı. Ece Bayrak, daha önce Aslı Turanlı’nın da selfie çektiği Burak Çelik’in evindeki aynadan pozlarını adeta nispet yaparcasına sosyal medya hesabından paylaştı.

Nişantaşı tarzı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Futbolcu, beline mont bağlayarak gezdi. Sarı-kırmızılı taraftarların ‘Dayı’ lakabını verdiği Demirbay, tarzıyla dikkat çekti. Son dönemdeki performansıyla takımın yıldızı haline gelen futbolcu, sorulara cevap vermedi. (Behlül AYDIN)

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