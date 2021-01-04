Sabiha Doya Doya Moda’dan elendi mi? Gözyaşları içerisinde veda etti

Doya Doya Moda 1 Ocak 2021 tarihinde yine dopdolu bir bölümle ekranlara geldi. Haftanın final gününde 'Yılbaşından sonraki ilk akşam yemeği' konseptine uygun olarak kombinlerini yapmak ve en şık olabilmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar podyumda jüri üyelerinin karşısına çıktı. Doya Doya Moda'da haftanın final gününde en yüksek puanı alan Özde, tasarım kolyenin sahibi oldu.

Doya Doya Moda’da geçtiğimiz hafta potaya kalan isimler Ayşegül, Ceren ve Sabiha oldu. Tüm hafta boyunca düşük oylar alıp Doya Doya Moda yarışmasına veda eden isim ise Sabiha oldu. Yarışmanın başından bu yana yer alan Sabiha’nın vedası jüri üyelerine de duygusal anlar yaşattı.

6 aylık mücadelesi son bulan Sabiha, "Buraya geldim, kendimi buldum. Çok zor zamanlarda geçirdim, burada atlattım her şeyi. Yapabileceğim bu kadarmış" dedi.