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Saba Tümer'in kahkahasının ardından aşk acısı çıktı

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#Saba Tümer#Bayan Kahkaha#Sunucu
Saba Tümerin kahkahasının ardından aşk acısı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:44

SABA Tümer, “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” adlı programına konuk oldu. Şen kahkahalarıyla tanınan ünlü sunucu hakkında merak edilenleri anlattı.

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Tümer’in şen kahkahalarının ardında ayrılık acısı yattığı ortaya çıktı.

Üniversite yıllarında terk edildiği gençle aynı ortamdayken dikkatini çekmek için yüksek sesle kahkaha atmaya başladığını belirten Tümer, “Zaten gülen bir insandım. Kahkahanın desibeli yükseldi. Ben burada arkadaşlarımla oturuyorum, o şurada oturuyor. Kendi aramızda gülersek duymayacak. O yüzden ‘ha ha ha’ diye gülmeye başladım. İlk aşk acısı bana kariyer olarak döndü” dedi.

Medya sektöründe yaşadıklarını da dile getiren Tümer, “Bizim sektördekilerin hepsi çok kurnaz. Onlarla yarışamam. Zamanında bana çok Bizans oyunları yapıldı” dedi.

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#Saba Tümer#Bayan Kahkaha#Sunucu

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