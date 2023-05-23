Saba Tümer'in kahkahasının ardından aşk acısı çıktı

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Tümer’in şen kahkahalarının ardında ayrılık acısı yattığı ortaya çıktı.

Üniversite yıllarında terk edildiği gençle aynı ortamdayken dikkatini çekmek için yüksek sesle kahkaha atmaya başladığını belirten Tümer, “Zaten gülen bir insandım. Kahkahanın desibeli yükseldi. Ben burada arkadaşlarımla oturuyorum, o şurada oturuyor. Kendi aramızda gülersek duymayacak. O yüzden ‘ha ha ha’ diye gülmeye başladım. İlk aşk acısı bana kariyer olarak döndü” dedi.

Medya sektöründe yaşadıklarını da dile getiren Tümer, “Bizim sektördekilerin hepsi çok kurnaz. Onlarla yarışamam. Zamanında bana çok Bizans oyunları yapıldı” dedi.