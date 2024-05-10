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Saadet Işıl Aksoy 'Avrupa Film Akademisi' üyesi oldu

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#Saadet Işıl Aksoy#Avrupa Film Akademisi#Avrupa Film Ödülleri
Saadet Işıl Aksoy Avrupa Film Akademisi üyesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:27

1989 yılında İsveçli yönetmen Ingmar Bergman tarafından kurulan ve dünyanın en prestijli sinema organizasyonları arasında gösterilen Avrupa Film Akademisi, bünyesine yeni isimler dahil etti.

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Akademi’ye Türkiye’den Saadet Işıl Aksoy da üye oldu. Cate Blanchett, Ben Kingsley gibi dünyaca ünlü sanatçıların da aralarında yer aldığı 4 binin üzerinde film profesyoneli üyesi bulunan Akademi, aynı zamanda Avrupa Film Ödülleri’ni de düzenliyor.

Saadet Işıl Aksoy, üyelik unvanıyla birlikte Avrupa Film Ödülleri’nde söz hakkı elde etmiş oldu. Aksoy, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Harika bir sabaha uyandım, kalbim pır pır.Bu mesleğe başlarken hayran olduğum, gıptayla baktığım ne varsa dönüp dolaşıp buldu beni. Şimdi de Avrupa Film Akademisi üyeliği. Şükürler olsun.”

 

 

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#Saadet Işıl Aksoy#Avrupa Film Akademisi#Avrupa Film Ödülleri

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