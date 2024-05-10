Saadet Işıl Aksoy 'Avrupa Film Akademisi' üyesi oldu

Haberin Devamı

Akademi’ye Türkiye’den Saadet Işıl Aksoy da üye oldu. Cate Blanchett, Ben Kingsley gibi dünyaca ünlü sanatçıların da aralarında yer aldığı 4 binin üzerinde film profesyoneli üyesi bulunan Akademi, aynı zamanda Avrupa Film Ödülleri’ni de düzenliyor.

Saadet Işıl Aksoy, üyelik unvanıyla birlikte Avrupa Film Ödülleri’nde söz hakkı elde etmiş oldu. Aksoy, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Harika bir sabaha uyandım, kalbim pır pır.Bu mesleğe başlarken hayran olduğum, gıptayla baktığım ne varsa dönüp dolaşıp buldu beni. Şimdi de Avrupa Film Akademisi üyeliği. Şükürler olsun.”