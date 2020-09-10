Romance İs A Bonus Book dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Romance İs A Bonus Book oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Romance Is A Bonus Book dizisi en çok izlenene diziler arasında yer almaktadır. Bu dizi romantik komedi dalında çekilmiş 2019 yapımlı bir dizidir. Güney Kore yapımlı bir dizidir.

Romance Is A Bonus Book Dizisinin Konusu Nedir?

Kang Dani 37 yaşında ve eşi tarafından aldatılmış bir Güney Korelidir. Eşi tarafından aldatıldıktan sonra eşinden boşanan Kang Dani bu süreçten sonra maddi sıkıntılar içerisine girer. Kang Dani eğitim hayatı boyunca başarılı bir süreç geçirmiştir. İyi bir eğitim alan Kang Dani reklamcılık sektöründeki başarıları ile bilinen ve ünlenmiş biridir. Fakat evlendikten sonra 7 yıl boyunca reklamcılık sektöründen uzak kalmak zorunda kalmıştır.

Bundan dolayı 37 yaşında olduğu için hiçbir reklam ajansı Kang Dani'yi kabul etmemektedir. Kang Dani evlilik hayatı boyunca eşi ile zor günler geçirmiş ve eski bir ev almayı zor da olsa başarabilmişlerdir. Şuan da bu evde yaşayan Kang Dani evinde borcundan dolayı elektrik ve suyu da kesilmiştir. Kang Dani şuan yalnız ve terk edilmiş biridir. Maddi olarak çok zor dönemlerden geçen Kang Dani bu ihtiyacını karşılamak amacı ile farklı farklı iş deneyimlerine girişir ve farklı zamanlarda bu işlerde çalışır.

Kang Dani hayatını en azından bu düzende geçirmek için uğraşmaktadır. Fakat bir sabah yıkım ekibi evini yıkmak için Kang Dani'nin kapısının önüne gelir. Kang Dani bu esnada gürültü ile uyanarak telaşlanmaya başlar. Yıkım ekibine karşı nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür. Çünkü bu ev onun tek varlığıdır.

Romance Is A Bonus Book Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Romance Is A Bonus Book dizisi 16 bölüm ve 1 sezondur.

Romance Is A Bonus Book Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Lee Na-Young: Kang Dani

2) Lee Jong-Suk: Cha Eun-Ho

3) Jung Yoo-jin: Song Hae-rin

4) Wi Ha-joon: Ji Seo-joon

Romance Is A Bonus Book Yönetmeni Kimdir?

Romance Is A Bonus Book dizisinin yönetmeni Lee Jong-Hyo'dur.

Romance Is A Bonus Book Yapımcısı Kimdir?

Romance Is A Bonus Book dizsinin yapımcıları tvN ve Hwang Jee-Woo'dur.

Romance Is A Bonus Book Senaristi Kimdir?

Romance Is A Bonus Book dizisinin senaristi Jung Hyung Jung'tur.