Roma dizisinin gizemli ismi belli oldu - Nişan Şirinyan kimdir?

Ermeni asıllı Türk oyuncu ve yönetmen Nişan Şirinyan, 1 Ocak 1958 tarihinde dünyaya geldi.



Tiyatrocu olan Nişan Şirinyan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Şirinyan, deneyimli bir tiyatro oyuncusu ve yönetmenidir. 1999 yılından itibaren dizi filmler ve sinema filmlerinde rol almakta, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Nişan Şirinyan ayrıca Evli ve Öfkeli dizisinde Osman, Her Sevda Bir Veda’da Ferhat ve Arka Sokaklar dizisinde de Nasuh Doğanay rolüyle kamera karşısına geçmişti.