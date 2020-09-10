Riverdale dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Riverdale oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Riverdale dizisi ilk bölümü 2017 yılında yayınlanmış olan bir dizidir. Gizem dolu bir dizi olan Riverdale dizisi en iyi çıkış yapan televizyon dizisi ödülüne de layık görülmüş bir dizidir. Riverdale bir gençlik dizisi olup dizide gizem dolu dakikalar da yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan bu gençlik dizisi İngilizce dilinde yayınlanmaktadır.

Riverdale Dizisinin Konusu Nedir?

Riverdale çok sevimli ve her şeyin yolunda gittiği gözüktüğü bir kasabadır. Kasabayı dışardan gören herkes bu kasabada yaşamak istemekte ve bu kasabanın huzur dolu olduğunu düşünmektedir. Fakat bu kasabada bazı insanların göremediği tuhaf olaylara meydana gelmektedir. Bu kasabada yaşayan ve bu kasabada okula giden lise öğrencisi Jason, serinlemek için girdiği nehirde boğulur. Jason'ın cesedi tüm aramalara rağmen bulunamaz ve kaybolur.

Riverdale kasabasında yaşanan bu boğulma olayı ve ardından boğulan kişinin cesedinin bulunamayışı, kasabı halkının garibine gitmiş ve ne yapacağını şaşırmışlardır. Veronica Lodge adlı kişi okula başlamak üzere iken bu kasabada eğitim hayatına başlamak için New York şehrinden Riverdale'ye gelir. New York'ta ailesinin karışmış olduğu bir skandal suçlamadan dolayı Lodge'nin psikolojisi tamamen bozulmuştur. Jason'ın arkadaşları yeni gelen Veronica ile ilgilenir ve aralarına alırlar. Artık bu gruba katılan Lodge bu kişilerle bir takım olaylara karışacaktır.

Riverdale Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Riverdale dizisi toplam 64 bölüm ve 4 sezondur.

Riverdale Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) K. J. Apa: Archie Andrews

2) Camilia Mendes: Veronica Lodge

3) Lili Reinhart: Betty Cooper

4) Cole Sprouse: Jughead Jones

5) Marisol Nichols: Hermione Lodge

6) Luke Perry: Fred Andrews

7) Casey Cott: Kevin Keller

8) Madelaine Petsch: Cherly Blossom

9) Madchen Amick: Alice Cooper

10) Lochlyn Munro: Hal Cooper

11) Ashleigh Murray: Josie McCoy

12) Skeet Ulrich: FP Jones

13) Martin Cummins: Sheriff Tom Keller

14) Nathalie Bollt: Penelope Blossom

15) Mark Consuelos: Hiram Lodge

16) Vanessa Morgan: Toni Topaz

Riverdale Yönetmeni Kimdir?

Riverdale dizisinin yönetmeni Roberto Aguirre Sacasa'dır.

Riverdale Yapımcısı Kimdir?

Riverdale dizisinin yapımcısı J.B Moranville'dir.

Riverdale Senaristi Kimdir?

- Roberto Aguirre Sacasa

- Greg Berlanti

- Nathalie Boltt

- Martin Cummins