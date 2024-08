Ricky Martin Türkiye'de... Antalya'da Latin rüzgarı

Haberin Devamı

10’uncu yılını kutlayan Antalya Regnum Carya, “Regnum Live in Concerts” serisi kapsamında dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin’i ağırladı. TemaCC organizasyonuyla sahneye çıkan Porto Rikolu sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Dansları ve sempatik tavırlarıyla oteli dolduran 2 bin 500 kişinin gönlünü kazanan Ricky Martin, şarkı aralarında sık sık Türkçe “Teşekkürler Türkiye” diyerek büyük alkış aldı.



YENİDEN GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM



Sahnede 7 kişilik dans grubu ile 9 müzisyenin eşlik ettiği Ricky Martin, konserine “Maria” şarkısıyla başladı. “Uzun aradan sonra yeniden Türkiye’de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada 1 numara oldu sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikâyem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum” diyerek sevenlerini selamlayan Martin, ardından hit eserleri “Shake Your Bon Bon”, “She Bangs”, “Nobody Wants to be Lonely”, “Livin ’La Vida Loca”yı söyledi.



İSTANBUL’U ÖZLEDİM



Konseri “Cup of Life” şarkısıyla noktalayan Ricky Martin, sahneden inmeden önce İstanbul’a duyduğu özlemi de dile getirdi. En son 8 yıl önce geldiği şehri tekrar ziyaret etmeyi planladığını açıklayan sanatçı, “İstanbul’u özledim, umarım en kısa sürede yeniden gelirim” dedi ve alkışlarla sahneden indi.

Ricky Martin konserinin loca fiyatları dudak uçuklattı. Fiyatları 20 bin Euro (720 bin TL) ila 50 bin Euro (1 milyon 800 bin TL) arasında değişen localar tamamen doldu. Konsere ayakta giriş biletleri ise 10 bin liradan satıldı. 1800 kişi Ricky Martin’i ayakta izledi.

İLK İSTEĞİ SİGARA BÖREĞİ

Antalya Regnum Carya’ya iki kızıyla birlikte konserden 1 gün önce gelen Ricky Martin’in otelden ilk isteği sigara böreği oldu. Şarkıcının isteği üzerine konakladığı odanın camları da siyah filmle kaplatıldı. Konserin ertesi günü Antalya’dan ayrılan Ricky Martin, bu akşam Bakü’deki hayranlarıyla buluşacak.

Mendili kapışıldı

Dansçılarıyla birlikte hareketli bir sahne performansı sergileyen Ricky Martin, terini sildiği mendili kalabalığın üzerine attı. Sahne önündeki hayranları çığlık sesleri arasında mendili kapmaya çalıştı.