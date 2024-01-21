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Rengim Gökmen: Ülkeme borcumu ödemem lazımdı

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#Rengim Gökmen#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Rengim Gökmen: Ülkeme borcumu ödemem lazımdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 08:04

ORKESTRA şefi Rengim Gökmen, Hülya Koçyiğit’in sunumuyla TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Yurtdışında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye dönme kararının nedenini açıklayan Gökmen “Devlete çok şey borçluyuz. İyi bir bursla beni 5 sene yurtdışında okuttu. Tükiye’ye gelme kararımın iki nedeni vardı. Birincisi Türkiye’de ihtiyaç vardı, ikincisi ise benim bu ülkeye olan borcumu ödemem lazımdı” dedi.

Rengim Gökmen: Ülkeme borcumu ödemem lazımdı

Türkiye’deki sponsorluk girişimlerine ve festivallere değinen sanatçı, “Türkiye’de reklam ve sponsorluk karıştırılıyor. Müzik alanına verilen sponsorluk desteklerinde son yıllarda önemli girişimler var. Gerçek sanat, devlet eliyle özgür ve özel bir ortamda yeşermeli. Devletin desteği çok önemli. Sanat para kazandıran bir şey değildir. Sanat para kazandırıyorsa şüphe ile yaklaşmak lazım. Festivallerin turistik bir değeri var. Bu açıdan Aspendos, Likya, Efes, akustik olarak çok önemli” diye konuştu.

 

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#Rengim Gökmen#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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