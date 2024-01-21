Rengim Gökmen: Ülkeme borcumu ödemem lazımdı

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Yurtdışında eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye dönme kararının nedenini açıklayan Gökmen “Devlete çok şey borçluyuz. İyi bir bursla beni 5 sene yurtdışında okuttu. Tükiye’ye gelme kararımın iki nedeni vardı. Birincisi Türkiye’de ihtiyaç vardı, ikincisi ise benim bu ülkeye olan borcumu ödemem lazımdı” dedi.

Türkiye’deki sponsorluk girişimlerine ve festivallere değinen sanatçı, “Türkiye’de reklam ve sponsorluk karıştırılıyor. Müzik alanına verilen sponsorluk desteklerinde son yıllarda önemli girişimler var. Gerçek sanat, devlet eliyle özgür ve özel bir ortamda yeşermeli. Devletin desteği çok önemli. Sanat para kazandıran bir şey değildir. Sanat para kazandırıyorsa şüphe ile yaklaşmak lazım. Festivallerin turistik bir değeri var. Bu açıdan Aspendos, Likya, Efes, akustik olarak çok önemli” diye konuştu.