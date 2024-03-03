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Rasim Öztekin vefatının 3’üncü yıldönümünde anılacak

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#Rasim Öztekin#İlker Ayrık#Özlem Türkad
Rasim Öztekin vefatının 3’üncü yıldönümünde anılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 09:00

Usta oyuncu Rasim Öztekin, vefatının 3’üncü yıldönümünde özel bir anma etkinliğiyle anılacak.

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8 Mart Cuma günü saat 20.30’da İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşecek anma etkinliğinin sunuculuğunu Rasim Öztekin’in ‘Seksenler’ dizisindeki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad üstlenecek.

Tören, Öztekin’in 41 yıllık sanat yolculuğunu anlatan belgesel gösterimiyle başlayacak. Gecenin konser bölümünde ise Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde ‘Seksenler’ dizisindeki rol arkadaşları sanatçıyı şarkılarla anacak.

Rasim Öztekin vefatının 3’üncü yıldönümünde anılacak

Gecenin geliri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak.

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#Rasim Öztekin#İlker Ayrık#Özlem Türkad

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