Rasim Öztekin vefatının 3’üncü yıldönümünde anılacak

Güncelleme Tarihi:
8 Mart Cuma günü saat 20.30’da İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşecek anma etkinliğinin sunuculuğunu Rasim Öztekin’in ‘Seksenler’ dizisindeki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad üstlenecek.
Tören, Öztekin’in 41 yıllık sanat yolculuğunu anlatan belgesel gösterimiyle başlayacak. Gecenin konser bölümünde ise Aydın Sarman’ın piyanosu eşliğinde ‘Seksenler’ dizisindeki rol arkadaşları sanatçıyı şarkılarla anacak.
Gecenin geliri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak.