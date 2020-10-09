Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çıkan çatışmada Ramo’nun Doğu’nun hayatını kurtarması Cihangir’de Ramo’ya karşı yeni soru işaretleri oluşmasını sağlar. Sibel, yurtdışına kaçacakken Cihangir’in onu bulmak için başlattığı sürek avı, Sibel’in kendisi için hiç de güzel olmayacak bir karar vermesine neden olur.

Diğer yandan, Ramo’nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.

Ramo 14. Bölümünde Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir. Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap da huzursuzluğa neden olur. Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır. Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

Atakan Çelik Ramo'ya konuk oluyor!

RAMO’ya bu haftaki yeni bölümde Atakan Çelik konuk olarak katılacak.

Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, RAMO’ya bu haftaki yeni bölümde Atakan Çelik konuk oluyor.

Ramo'nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır. Cihangir aynı zamanda Sibel'in de peşindedir ve bu sürek avı Sibel'e sonuçları iyi olmayacak bir karar aldırtmak üzeredir.

Ramo, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!