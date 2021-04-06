Ramo dizisi ne zaman final yapacak?

Final kararı aldığı açıklanan Ramo dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizinin finali erken bir tarihe çekildi.

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu. BKM yapımı dizinin son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. Ancak son gelen habere göre Ramo 40. bölümde final yapacak.

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