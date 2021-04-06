Ramo dizisi ne zaman final yapacak?
Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı, Show tv ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın Covid-19 olması nedeniyle erken final kararı aldığı iddialar arasında. Peki, Ramo dizisi ne zaman final yapacak?
Final kararı aldığı açıklanan Ramo dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizinin finali erken bir tarihe çekildi.
Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu. BKM yapımı dizinin son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. Ancak son gelen habere göre Ramo 40. bölümde final yapacak.