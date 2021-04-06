MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriRamo dizisi ne zaman final yapacak?
GeriTelevizyon Ramo dizisi ne zaman final yapacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 06.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Ramo dizisi ne zaman final yapacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramo dizisi ne zaman final yapacak?

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı, Show tv ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım’ın Covid-19 olması nedeniyle erken final kararı aldığı iddialar arasında. Peki, Ramo dizisi ne zaman final yapacak?

Final kararı aldığı açıklanan Ramo dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizinin finali erken bir tarihe çekildi. 

Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu. BKM yapımı dizinin son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. Ancak son gelen habere göre Ramo 40. bölümde final yapacak.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi