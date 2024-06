Rabia Tunçbilek'ten sürpriz düetler

Haberin Devamı

Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle dikkatleri üzerine çeken Rabia Tunçbilek bu iş birliği hakkında şunları söyledi: Çok güzel tepkiler alıyorum, bir kere beni takip edenler şaşırdılar. Mustafa Ceceli ile düet geldi. İlk çıktığım günden beri beraber bir proje yapmak istediğim isimlerin en başında geliyordu. Hem tarzı, prodüktörlüğü, şarkıcılığı bence çok önemli bir sanatçı ülkemiz için. Onunla çalışmak çok keyifli, çok konforlu. İşinde çok profesyonel, mesela şarkının kaydına girdik 15 dakikada okumalarım bitti çünkü çok iyi bir vokal koçu aynı zamanda kendisi. Şarkımızın sözü Doğanay Karadeniz’e ait müziği Doğanay Karadeniz ve Kurtuluş Kuşa ait. Aranjörümüz Mustafa Ceceli klip yönetmenimiz de Yusuf Can Özbilen. Mix mastering ise Koray Püskül’e ait.”

Tunçbilek sözlerine şöyle devam etti: Doğanay ile daha önce çalıştım, onun başka bir şarkısını da seslendirdim. Yusuf Can ile ilk defa çalışıyorum, Koray abiyle senelerdir çalışıyorum onun gerçekten es geçemeyeceğim şarkılara müthiş bir dokunuşu var sesler böyle gerçekten şeker gibi geliyor.”

“Sinan Akçıl ile mi daha kolay çalıştın Mustafa Ceceli ile mi?” sorusuna Tunçbilek şöyle cevap verdi: “Tarzları çok faklı. Mustafa Ceceli ekstra olarak bir aranjör olduğu için bana stüdyoda fikirlerim konusunda da çok yardımcı oldu ama tabii ki ikisi de kendi alanlarında çok başarılı isimler, öyle bir kıyaslama çok doğru gelmiyor bana ama ikisiyle de çalışmak çok keyifliydi.”

Yeni düet hakkında da açıklamalar yapan Tunçbilek, “Bu hafta okumamız var provamızı yapıyoruz. Şöyle bir detay verebilirim düet yapacağım kişi Türkiye’de yaşamıyor ama Türkçe şarkılarla listeleri baya domine eden biri. Ben burada kaydedeceğim o yurt dışında kaydedecek. Teknoloji sayesinde bulaşacağız. Herhâlde Avrupa’da çekeceğiz klibimizi” dedi.

Onlar benim idollerim

Düet yapmak istediği 3 kişi olduğundan bahseden Tunçbilek, “İlk çıktığım günden beri idollerim olarak sayıyorum onlardan bir tanesi Ajda Pekkan, bir tanesi Sertab Erener bir tanesi de Şebnem Ferah. Bu isimlerin vokal performansı, sanatçı duruşları, popüler olmalarıyla alakası yok hakikaten kariyerlerini ses renklerini, yorumlarını çok beğendiğim için bu isimleri çok seviyorum. Onlarla bir proje de buluşmak çok isterim beraber sahnede bir şarkı söylemek isterdim” diye konuştu.

Yeni düet müjdesini de paylaşan Tunçbilek, “Bir isimle daha düetim var. O has Türk, onu da hepiniz tanıyorsunuz, baya popüler. Baş harfi S. Heyecanlandık. Temmuz’da bu bahsettiğim kişiyle düetim olacak. Yani iki tane çok güzel sevilen isimle düet çıkartacağım tekrardan bu yaz benim için düet yazı olacak” ifadelerini kullandı.