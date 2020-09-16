Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan “A Rh+ kan grupları koronavirüsten daha fazla etkileniyor" iddiası cevap

Konuyla ilgili açıklama yapan Ceyhan “Tüm dünyayla artış yaşıyoruz biz de bunun içerisindeyiz salgın kontrol altında değil” ifadeleriyle durumun ciddiyetini belirtti. Endişeye yol açan sebebin ise aktif vaka sayılarının artarak oranın 26 bine kadar çıkması olduğunu belirtti. Ceyhan, virüsü yayan insanların farkında olmadığını, bu yüzden yayılımın arttığını dile getirdi. Merak edilen “ikinci kez koronavirüse yakalanılabilir mi?” sorusuna ise “İki kez geçiriliyor diye kesin konuşamayız ama ihtimal de söz konusu” dedi. “A Rh+ kan gruplarının koronavirüsten daha fazla etkilendiği” iddialarını ise yalanladı. Risk grubuna giren kişiler içinse “Hem grip hem de zatürre aşısı yaptırılmalı” diyerek uyarıda bulundu. Çok tartışılan okulların açılması konusuna ilkeli, prensipli kararlar alınırsa bu sorunun da çözüleceğini dile getirdi. Salgının tekrar yayılma tehlikesi için “Artık kontrol çok daha zor, virüs tüm Türkiye’ye yayıldı” diyerek durumun ciddiyetini ifade etti. Ceyhan, aşı çalışmaları hakkında ise “6 tane aşı son aşamaya geldi. Çalışmalar devam ediyor. Bir ya da birkaçı kişisel korunma için piyasaya çıkacak” dedi. Ceyhan ayrıca, salgının bitmesi için uzun yıllara ihtiyaç olduğunu söyledi.



