Prison Break'in Micheal Scofield'ı Wentford Miller'a otizm teşhisi konuldu

Yetişkin otizmi tanısının kendisinde şok oluşturduğunu ifade eden 49 yaşındaki Wentford Miller, sosyal medya hesabında, "Bu sonbahar resmi olmayan otizm tanısı almamın bir yılı dolacak. Öncesinde de kendime böyle bir tanı koymuştum. Resmi tanı da geldi. Güncelleme ihtiyacı olan uzun, kusurlu bir süreçti. Ben orta yaşlı bir adamım. 5 yaşında değilim" diye yazdı.

Miller ayrıca, "Otizm hakkında yeterince bilgi sahibi değilim. (Bilinmesi gereken çok şey var.) Şimdi anlayışımı dönüştürmem gerekiyor gibi gözüküyor. Yaşadığım 50 yılı yeni bir gözlükle yeniden incelemeliyim..." ifadelerine de yer verdi.

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