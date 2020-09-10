Prison Break dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Prison Break oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Prison Break ilk bölümü 2005 yılında yayınlanan bir dizidir. Prison Break son bölümünü 2017 yılında yayınlamış olan, dünyanın en fazla izlenen dizileri arasında yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan Prison Break dizisi İngilizce dilinde yayınlanmış bir dizidir. Prison Break dizisi aynı zamanda ödüle layık görülmüş bir dizidir.

Prison Break Dizisi Konusu Nedir?

Lincoln işlemediği bir suçtan dolayı suçlanmaktadır. Lincol'un kardeşi Micehal hapise girmesi ile birlikte Lincoln'un hayatı tamamen değişmiştir. Kardeşi ile birlikte yapmış oldukları hapishaneden kaçış planını bir an önce yerine getirmek istemektedirler. Lincoln, başkanın kardeşini öldürmesi ile suçlanan bir mahkumdur. Dolayısıyla bu suçtan dolayı da idam edilmesi beklenmektedir. Yaptıkları plan işlemezse Lincoln suçsuz yere idam edilecektir.

Kardeşi Michael ise başarılı bir mühendislik kariyeri geçirmiştir. Abisinin suçsuz yere hapiste yattığını bilir ve abisini bu hapishaneden kurtarmak amacı ile bir banka soygunu yapmaya karar verir. Michael her şeyi düşünmüştür. Soygun yaptıktan sonra nereye kaçacağını ve vücuduna çizdiği kaçış planı onun için son derecede önemlidir. Hapishane krokisini çizen Michael'in esas amacı abisini buradan kurtarmaktadır. Hapishane hayatını hiç bilmeyen Michael abisinin idam günü gelmeden onu biran önce buradan kurtarmak zorundadır. Bunun için hızlı davranması gerektiğinin bilincindedir. Michael hapishane müdürü ile yakınlaşır ve bu kaçış planı için son derecede önemli bir koz olacaktır.

Prison Break Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Prison Break dizisi toplam 92 bölüm (2'si özel bölümdür) çekilmiş olan bir dizidir. Prison Break dizisi toplam 5 sezon sürmüştür.

Prison Break Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Wentworth Miller: Michael

2) Dominic Purcell: Lincoln Burrows

3) Sarah Wayne Callies: Doktor Sara

4) Robin Tunney: Veronica Donovan

5) Paul Adelstein: Ajan Paul Kellerman

6) Robert Knepper: Theodore T-Bag Bagwell

7) Amaury Nolasco: Fernando Sucre

8) William Ficthner: Ajan Alexander

9) Rockmond Dunbar: Benjamin Miles Franklin

Prison Break Yönetmeni Kimdir?

Prison Break dizisinin yönetmeni Bobby Roth'dur.

Prison Break Yapımcısı Kimdir?

Prison Break dizisinin yapımcısı Paul Scheuring'dir.

Prison Break Senaristi Kimdir?

Prison Break dizisinin senaristi Paul Scheuring'dir.