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Prestijli film festivalinde

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#Tavuri#Derviş Zaim#True-False Film Festivali
Prestijli film festivalinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 08:00

Ünlü yönetmen Derviş Zaim’in “Tavuri” belgeseli Amerika’nın prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olan Kolombiya’daki True-False Film Festivali’nde 2-5 Mart’ta gösterildi.

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Amerikalı seyirciler belgesele yoğun ilgi gösterdi. Zaim, gösteriler sonrasında seyircilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü yönetmen, Türkiye’deki depreme de değindi ve “Aklımız ve kalbimiz depremin etkilediği insanlarla beraber” dedi.

Prestijli film festivalinde

Derviş Zaim, “Tavuri”de suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor.

Belgesel, Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş’ı konu ediniyor.

Serttaş’ın, Kıbrıs ve Londra’da vefatına kadar takip edilmesiyle hayatının son bölümü belgeselde gösteriliyor.

Prestijli film festivalinde

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#Tavuri#Derviş Zaim#True-False Film Festivali

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