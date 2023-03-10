Prestijli film festivalinde

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Amerikalı seyirciler belgesele yoğun ilgi gösterdi. Zaim, gösteriler sonrasında seyircilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü yönetmen, Türkiye’deki depreme de değindi ve “Aklımız ve kalbimiz depremin etkilediği insanlarla beraber” dedi.

Derviş Zaim, “Tavuri”de suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atıyor.

Belgesel, Tavuri (Şeytan) lakaplı efsane dolandırıcı Mustafa Serttaş’ı konu ediniyor.

Serttaş’ın, Kıbrıs ve Londra’da vefatına kadar takip edilmesiyle hayatının son bölümü belgeselde gösteriliyor.