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Prestij Meselesi zarar ettirdi

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#Mahsun Kırmızıgül#Prestij Meselesi#Özcan Deniz
Prestij Meselesi zarar ettirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 08:25

Mahsun Kırmızıgül, 120 milyon lira bütçeyle çektiği, geçen yıl vizyona giren “Prestij Meselesi” filminden zarar ettiğini açıkladı.

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen sanatçı, filmin gişede beklentisini karşılamadığını söyledi:

“Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun.”

Prestij Meselesi zarar ettirdi

90’lı yıllarda Prestij Müzik’le yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan film, 8 haftada 100 bin 506 kişi tarafından izlenmiş ve yaklaşık 8 milyon lira hasılat elde etmişti.

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#Mahsun Kırmızıgül#Prestij Meselesi#Özcan Deniz

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