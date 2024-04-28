Prestij Meselesi zarar ettirdi

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen sanatçı, filmin gişede beklentisini karşılamadığını söyledi:

“Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı. Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun.”

90’lı yıllarda Prestij Müzik’le yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in şöhrete uzanan yolculuğunu konu alan film, 8 haftada 100 bin 506 kişi tarafından izlenmiş ve yaklaşık 8 milyon lira hasılat elde etmişti.