Postmodern Yeşilçam filmi

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ÖMER Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ın paylaştığı ‘Hatıran Yeter’ filmi şubat ayında seyirciyle buluşacak. Ömer Faruk Yardımcı, geçtiğimiz pazar günü Akmerkez’deki Serafina Restoran’da Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Aytaç Şaşmaz’la yemek yedi. Ekip çıkışta soruları yanıtladı.

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Ömer Faruk Yardımcı, senaryoyu gerçek bir hikâyeden yola çıkarak yazdığını söyledi: “Hikâyemiz 80’lerde Belçim’le Burak’ın oynadığı karakterlerin tanışmasıyla başlıyor, günümüze kadar uzanıyor. Onların evliliğinden şahane bir karakter doğuyor. İşitme engelli bu karakterin hayatla mücadelesine tanık oluyoruz devamında. Çok iyi bir iş oldu. Mutluyum, gururluyum.”Belçim Bilgin, “Postmodern bir Yeşilçam filmi” diye tanımladığı ‘Hatıran Yeter’ hakkında şunları söyledi: “Çok dokunaklı bir hikâye bekliyor seyirciyi. Türk sinemasına asil bir selam çakan uzun bir hikâye. Bir ailenin 50 yıllık öyküsü. Sevgili yönetmenimiz bize hikâyeyi nakış gibi dokuma fırsatı verdi.” Bilgin, filmde oğlunu canlandıran Aytaç Şaşmaz’a da övgüler yağdırdı: “İnsanüstü bir performans sergiledi. Bir illüzyonun içindeydi ve film bittikten sonra bile rolden çıkmak zamanını aldı. Oğlum Aytaç olduğu için çok şanslı hissettim kendimi.”

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İşitme engelli iki genci oynayan Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan, rolleri için işaret dili eğitimi aldı.Aytaç Şaşmaz canlandırdığı karakter için “Baha sağır bir birey. İşitme engelli değil, sağır diyoruz. Çünkü bir engeli yok aslında. Engel, başka insanların işaret dilini öğrenmemesi. Biz okullarda işaret dili eğitimi almalı ya da biraz empati kurup öğrenmeliydik. Bu bizim eksikliğimiz. Filmimizle de bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” dedi. Zehra’nın ( Belçim Bilgin ) eşi, Baha’nın (Aytaç Şaşmaz) babası Adem rolünde seyirci karşısına çıkacak olan Burak Sevinç de film için “Yeşilçam filmlerinin günümüzle harmanlanmış hali” yorumunu yaptı.

16 Şubat’ta vizyonda

Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk’ün de yer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye’de yapılan ‘Hatıran Yeter’ 16 Şubat’ta vizyona girecek. Film, kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın büyük aşkı ile çiftin oğulları Baha’nın kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişen yaşamını beyazperdeye taşıyacak.