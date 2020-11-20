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Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Popçu Çağla kim, kaç yaşında? Çağla'nın eşi Metin Korkmaz hakkında bilgiler

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Popçu Çağla kim, kaç yaşında? Çağla'nın eşi Metin Korkmaz hakkında bilgiler
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Sinan Akçıl’ın keşfi olarak tanınan Çağla, müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündeme geldi. Popçu Çağla, ünlü futbolcuların menajeri olan Metin Korkmaz’dır. Popçu Çağla kim, kaç yaşında? İşte Çağla'nın eşi Metin Korkmaz hakkında bilgiler

Müzisyen, Pop Şarkıcısı. 1987, İstanbul doğumlu. 2014’de ‘Nasıl Yani Bilmiyor musun’ adlı bir EP çıkardı. 2016’da ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı.

‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak tanınan Çağla, Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu.

2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

Ünlü futbolcuların menajeri olan Metin Korkmaz’dır.

METİN KORKMAZ KİMDİR?

Metin Korkmaz, 1969 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğmuştur. 26 yıllık menajerlik hayatında yüzlerce transfere imza atmıştır.

Geçmişte Rıdvan Dilmen’den, Tanju Çolak’a Uğur Tütüneker’den, Ertuğrul Sağlam’a, Sergen Yalçın’dan, Yusuf Şimşek’e, Sercan Yıldırım’dan Volkan Şen’e, Mbia’dan, Samuel Eto’o ya, Pablo Batalla’dan, Celustka’ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.

Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural’dan, Samet Aybaba’ya Kemal Kılıç’tan, Cem Pamiroğlu’na, Sergen Yalçın’dan, Hakan Kutlu’ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.

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