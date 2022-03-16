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Playmobil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Playmobil tv'de ilk kez ekranlarda!

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Playmobil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Playmobil tvde ilk kez ekranlarda

2019 Fransız yapımı animasyon filmi olan Playmobil tv'de ilk kez yayınlanacak. Senaryosunu Greg Erb ve Jason Oremland'ın yazdığı, Lino DİSalvo'nun yönetmenliğini üstlendiği Playmobil filmi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, Playmobil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Playmobil oyuncuları ve merak edilenler...

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Playmobil, kardeşini içine çekildiği Playmobil dünyasından kurtarmaya çalışan ve İmparator Maximus tarafından bir nüfus yakalama planının ortasında yer alan Marla adında bir kızın hikayesini anlatıyor. Peki, Playmobil filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte animasyon filmi Playmobil hakkında merak edilenler...

Playmobil filmi konusu nedir?

Küçük kardeşi Charlie beklenmedik bir şekilde PLAYMOBIL®' in büyülü, çizgi film evreninde kaybolduğunda, buna hazırlıksız yakalanan Marla onu eve getirmek için hayatının macerasına atılır. Çarpıcı yeni diyarlara doğru fantastik bir yolculuğa çıkarken, Marla pek de kahramana benzemeyen yeni arkadaşlarıyla yola çıkar. Çok düzgün konuşan gıda kamyonu şoförü Del, şık ve karizmatik gizli ajan Rex Dasher, samimi fakat uyumsuz bir robot, abartılı bir peri vaftiz annesi ve daha birçokları! Hareketli maceraları sayesinde Marla ve Charlie, hayat karşılarına ne çıkarırsa çıkarsın, kendilerine inandıklarında her şeyi başarabileceklerini fark ediyorlar!

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Playmobil filmi oyuncuları kimler?

Filmin yönetmenliğini üstlenen Lino DiSalvo aynı zamanda seslendirmelerde de yer alıyor. Bunun yanı sıra filmde Anya Taylor-Joy , Jim Gaffigan , Gabriel Bateman , Adam Lambert , Kenan Thompson , Meghan Trainor ve Daniel Radcliffe'in seslendirmeleri yer alıyor.

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