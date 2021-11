Pınar Çağlar Gençtürk: Aylin’in durumunda olan bir sürü kadın var

Haberin Devamı

◊ Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Pınar Çağlar Gençtürk oyuncu olmadan önce ne yapardı?

- İzmit’te doğdum, büyüdüm. Üç kardeşin ortancasıyım. Çocukluğum herkesin birbirini tanıdığı, klasik çocuk oyunlarının oynandığı, ağaçlara tırmanılan, sonra düşülen, düştükten sonra oyuna devam edilen, yemek için eve çağrıldığımız ancak şimdi çok uzak olduğumuz o eski mahalle ortamında geçti. O dönemden kalma oyun oynama isteğim hiç geçmedi. Belki de bundan kopmamak için en yakın meslek olarak oyunculuğu seçtim. Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istiyordum.

◊ Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

- Kuzenlerim ben küçükken Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun tiyatro grubundaydı. Ben de sürekli onları görüyor, oyunlarını izliyor, provalarına katılıyordum. Oyunculuğun bir meslek olduğunu o zamanlardan biliyordum. Onların da yönlendirmesiyle önce kurslara başladım. Sonra Akademi İstanbul Tiyatro ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümlerini bitirdim. Ardından da Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yaptım. Bitirdikten sonra birçok oyunda yer aldım.

◊ Yargı’nın senaryosunu ilk okuduğunuzda senaryo hakkındaki düşünceleriniz neler oldu?

- Ben senaryoyu ilk olarak okuma provasında, sesli duyduğum zaman çok etkilendim. Sema Ergenekon’un kurduğu dünyanın oyuncularda vücut bulması beni çok heyecanlandırdı. O an güçlü bir işin içinde olduğumu anladım. Çünkü tınısı çok farklıydı. Bu his hâlâ devam ediyor. Hâlâ her bölüm şaşırıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımla sürekli sahneleri konuşuyoruz. O kadar acayip ki, başka konulara geçsek bile yine kendimizi senaryoyu konuşurken buluyoruz. Oynadığın şeyin arkasında durmak bu dönemde o kadar kolay değil. Bu açıdan çok şanslıyız.

“OSMAN’I BOŞA” DİYENLER OLUYOR

◊ Karakteriniz Aylin’i anlatabilir misiniz? Son bölümlerde çok fazla mutsuzluklar yaşadı, Aylin bu zor günleri atlatabilecek mi?

- Aylin yaşanabilecek en büyük acıyı, 4 yaşındaki çocuğunu kaybederek yaşamış. O süreç Aylin’i öfkeli, hırçın, biraz da anlayışsız yapmış. En büyük çocuk olarak sorumluluk almış, okulu bırakmış ki bence büyük yarası bu. Kendisini eksik hissediyor. Bu açığını kapatmak için de öfkeye sarılıyor. Babasıyla kuramadığı bağı annesiyle kurmaya çalışmış. Dolayısıyla onun etkisinde kalarak hareket ediyor zaman zaman. Bir dönem psikoloğa gitmiş, ilaç kullanmaya da devam ediyor ama acısı bitecek bir acı değil. Hayatı boyunca onunla olacak ki o da zaten unutmak istemiyor bence bu acıyı. Mutsuzlukları biter mi bilmiyorum ama mutluluğu hak ettiğini düşünüyorum.

◊ Aylin’e ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

- Seyirciler bayağı bir tavsiyede bulunuyor aslında Aylin’e. “Beyin” teklif eden de oldu, “Osman’ı boşa” diyen de. Tabii seyirci Aylin’in sürecini izlemedi, onlar şu an sonucu görüyor. Dolayısıyla bu hale nasıl geldiğiyle, yaşadığı zorlukla empati kurmakta zorlanıyor. Aylin istedikleri şeyi yapsa rahatlayacaklar, yapmadığı için sinirleniyorlar. Ya da Aylin’i izlerken “İyi ki böyle değilim” diye düşünüp rahatlayarak yine Aylin’e yükleniyorlar. Gel gör ki Aylin durumunda olan bir sürü kadın var. Dünyanın her yerinde. İnsanın içinde neler yaşadığını bilemeyiz. O yüzden ben tavsiye vermek yerine “Gel bir sarılayım sana Aylin” derim.

◊ Beğenilen, konuşulan bir projede yer alıyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Sizce bu başarının sırrı ne?

- Bu başarının sırrı tabii ki öncellikle hikaye, Sema Ergenekon’un kalemi, şahane yönetmenlerimiz Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları, görüntü yönetmenlerimiz, müthiş bir ekip ve canım oyuncular...

Biri eksik kalsa diğeri olmaz. Huzurlu ve sakin çalışıyoruz. O kadar önemli ki bu.

SOSYAL MEDYADA HER YER “YARGI”

◊ Birçok TV, sinema projesinde yer almışsınız. Unutamadığınız işiniz hangisi?

- İlk işim “7 Kocalı Hürmüz”ü unutamam. Her anlamda çok güzel bir deneyimdi benim için. Üç hafta bir rüyanın içinde yaşadım. Hem çok heyecanlı hem de çok mutluydum.

◊ Sosyal medya ile aranız nasıl? Rolünüz hakkında yapılan yorumları okuyor musunuz?

- Okumamak mümkün mü? Her yer “Yargı”... Bazılarına hak veriyorum, bazen Aylin adına üzülüyorum. Bazı şeyleri fark ediyorum okudukça. İnsanların yorumlama ve algılama durumlarını analiz ediyorum kendimce. Sen kötü biri ol ya da kötü bir şey yap, eğer ki seninle empati kurduysa yaptıklarının önemi olmuyor. O bağı yakaladıysa seni seviyor.

BİR ARA ÇILGINCA BOKS YAPIYORDUM

◊ Çekimler dışında kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz varsa paylaşır mısınız?

- Dönem dönem değişiyor ilgi alanlarım. Bir ara çılgınca boks yapıyordum, şimdi sakince yoga. Bazen deli gibi okuyorum, bazen kitap kapağı açmıyorum. İyi hissettiren şeyler değiştiği için süregelen bir hobim yok. Ne iyi geliyorsa oraya gidiyorum.