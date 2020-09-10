Person Of İnterest dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Person Of İnterest oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Person of interest dizisi her yaştan insana hitap edebilecek olan diziler arasında en popülerdir.

Person Of Interest Dizisinin Konusu Nedir?

Bu dizinin konusu 13 Ocak 2001 tarihinde Harold Finch ve iş arkadaşı olan Nathan Ingram ikisi birlikte insanlar kamera ile izleyerek önceden planlı yapılacak olan terör saldırıları tespitini sağlayan bir yapay zeka inşa ederler. Yapay zeka sistemi Harold Finch aracılığı ile makine olarak isimlendirilmekte olup düzenlenen saldırıları ilgili ya da ilgisiz olarak ikiye ayırmaktadır.

İlgili saldırılar olarak isimlendirilenler hükümete karşı tehdit, ilgisiz saldırılar ise sivil halk için tehdit niteliğinde gruplandırılmıştır. Sistem tamamlandığı zaman Nathan Ingram’dan ABD‘ye satılmaktadır. Eğer ilgisiz liste ise sistemde 24 saat kalır ve 24 saat sonunda bu kişi sistemden silinmektedir. Gerilim ve aksiyon türlerinin hakim olduğu bu dizide Harold makine sistemini kapatır fakat Nathan Ingram ondan habersiz bir şekilde sistemde arka kapı açarak ilgisiz listeyi yeniden kurar Harold durumu fark eder ve Nathan'ı takip etmeye başlar.

Sistem kapatır ve kapattıktan sonra Nathan makineyi Amerika halkına duyurmayı düşünür. Bu nedenle Harold'ı limana davet ederek durumu paylaşmak isterken limanda bomba patlar ve acı bir şekilde Nathan patlamada ölür. Person of interest dizisi arkadaşının ölümünden sonrasında sistemi yeniden kurma ve her gün için birini kurtarma çabası ile eski CIA ajanı John Reese'e bir iş teklifinde bulunması ile başlar.

Person Of Interest Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu muhteşem gerilim ve aksiyon dizisi toplamda 5 sezon ve 103 bölümden oluşmaktadır.

Person Of Interest Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Person of interest dizisinin başrol oyuncuları: Jim Caviezel, Kevin Chapman, Michael Emerson, Amy Acker, Taraji P. Henson, Sarah Shahi ve Brett Cullen kişilerinden oluşmaktadır.

Person Of Interest Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Person of İnterest dizisinin yönetmen koltuklarında J. J. Abrams ve Bryan Burk gibi dizi sektörü için çok önemli yönetmenler bulunmaktadır.

Person Of Interest Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Person of interest dizinin yapımcı kadrosu çok güçlüdür. Bu yapımcı kadrosu arasında Athena Wickham, Kathy Lingg, Margo Lulick, Stephen Semel ve Erik Mountain bulunmaktadır.

Person Of Interest Dizisi Senaristi Kimdir?

Sürükleyici bir senaryoya sahip olan Person of interest filminin senaristi Jonathan Nolan başta olmak üzere Patrick Harbinson, Dan Dietz, David Slack ve Denise The kişilerinden oluşmaktadır.

Person Of Interest Dizisi IMDB Puanı Kaçtır?

Gerilim, aksiyon, polisiye türlerini kapsayan bir dizinin imdb puanı 8.4 ‘tür. Dizi aldığı oylar sayesinde elde ettiği bu yüksek sayılan puanı hak etmiştir.