Pelin Karahan: Türkiye’de babasız büyümek zor

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İki çocuk annesi oyuncu, “Anne olunca anladım ki bu, başka bir his. Anne olduktan sonra anne rolü oynamak bile bambaşka. Acıma, üzülme, kalbinin çarpması hepsi çok daha etkili hissediliyor. Mesela annem benim her şeyim. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Abla kardeş gibiyiz” dedi.

Babasız büyümenin zorluklarından da bahseden Karahan, “Türkiye’de babasız büyümek zor. Ben kendi kendime bir kalkan oluşturdum. Hayata karşı hep bir mesafem oldu. Bu mesafenin bazen eksilerinden çok artılarını da gördüm” diye konuştu.

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2007-2011 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan “Kavak Yelleri” dizisiyle ünlenen Pelin Karahan, bu projenin kendisi için şans olduğunu da dile getirdi: “Kavak Yelleri’nde çok çalıştım ve piştim. Her şeyi öğrendim. Doğru kanal, doğru cast ve yönetmen benim için büyük bir şanstı. Sokakta bana hâlâ Aslı diyorlar, ben de dönüp bakıyorum.”