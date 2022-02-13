Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

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Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

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TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.[5] 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi.Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

1984 yılında dünyaya gelen Bedri Güntay, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Güntay, dizi ve film oyuncusu Pelih Karahan'ın eşidir.