Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Herkes onu konuşuyor... Bir grup genç kız tarafından kandırıldımHerkes onu konuşuyor... 'Bir grup genç kız tarafından kandırıldım''#RUSYA
AFAD Türkiye’nin afet risk haritasını çıkardı İşte alarm veren bölgelerAFAD Türkiye’nin afet risk haritasını çıkardı! İşte alarm veren bölgeler#AFAD
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
Mutant virüs alarmı... Kötü haber İngiltereden geldiMutant virüs alarmı... Kötü haber İngiltere'den geldi!#Deltacron
Son 30 yıldaki en büyük atılım... Milyonlarca kadının hayatını kurtaracakSon 30 yıldaki en büyük atılım... Milyonlarca kadının hayatını kurtaracak! #Meme Kanseri
‘Aşkta taktik olmaz, yapmayın öyle şeyler’‘Aşkta taktik olmaz, yapmayın öyle şeyler’#Şükrü Özyıldız
Okan Buruktan Galatasaray açıklaması Torrentin sözleşmesindeki tazminat detayı...Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması! Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...#Okan Buruk
Ayılan ayrılana Neler oluyor ilişkilereAyılan ayrılana! Neler oluyor ilişkilere?#Pınar Deniz
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

#Pelin Karahan#Pelin Karahan Kimdir#Pelin Karahan Yaş
Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında Pelin Karahanın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.Arda Türkmen, güzel oyuncu Pelin Karahan'ı konuk ediyor. Pelin Karahan, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Peynirli Risotto ve Dukkalı Tavuk" yapmaya çalışacak. Peki, Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında? Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

Haberin Devamı

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.[5] 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi.Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında bilgiler

1984 yılında dünyaya gelen Bedri Güntay, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Güntay, dizi ve film oyuncusu Pelih Karahan'ın eşidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pelin Karahan#Pelin Karahan Kimdir#Pelin Karahan Yaş

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

 #Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası