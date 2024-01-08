Pelin Karahan: Bana hâlâ Aslı diyorlar

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“Sevgili eşimle hafta sonu baş başa bir kahve içelim dedik” diyen oyuncu, sorular üzerine dizi tekliflerine açık olduğunu söyledi:
“Ekranlarda olmak istiyorum ama geçmişte oynadığım işlerden daha iyi olması gerekiyor. Hâlâ bana ‘Aslı’ (Kavak Yelleri dizisindeki karakterim) diyenler oluyor. Bunu kırmak zor.”
Pelin Karahan da çocukları futbol oynarken yere düştüğünde içinin gittiğini dile getirerek şöyle konuştu:
“Anne olarak endişelendiğim anlar oluyor ama ‘Aman oğlum acıdı mı?’ modunda değilim. ‘Kalk bir şey olmaz, futbol bu’ şeklinde motive ediyorum genellikle. Öyle bir anne değilim.”