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Pelin Karahan: Bana hâlâ Aslı diyorlar

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#Pelin Karahan#Bedri Güntay#Kavak Yelleri
Pelin Karahan: Bana hâlâ Aslı diyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 12:02

Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay’la Etiler’deki bir mekândaydı.

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 “Sevgili eşimle hafta sonu baş başa bir kahve içelim dedik” diyen oyuncu, sorular üzerine dizi tekliflerine açık olduğunu söyledi:

“Ekranlarda olmak istiyorum ama geçmişte oynadığım işlerden daha iyi olması gerekiyor. Hâlâ bana ‘Aslı’ (Kavak Yelleri dizisindeki karakterim) diyenler oluyor. Bunu kırmak zor.”

Pelin Karahan: Bana hâlâ Aslı diyorlar

ÖYLE BİR ANNE DEĞİLİM

Çocukları hakkında konuşan Bedri Güntay, “Babadan oğullarına futbol yeteneği geçti. Ben de ilgileniyorum, antrenörleri oldum bir nevi” dedi.

Pelin Karahan da çocukları futbol oynarken yere düştüğünde içinin gittiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Anne olarak endişelendiğim anlar oluyor ama ‘Aman oğlum acıdı mı?’ modunda değilim. ‘Kalk bir şey olmaz, futbol bu’ şeklinde motive ediyorum genellikle. Öyle bir anne değilim.”

 

 

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#Pelin Karahan#Bedri Güntay#Kavak Yelleri

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