Pelin Karahan: Bana hâlâ Aslı diyorlar

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“Sevgili eşimle hafta sonu baş başa bir kahve içelim dedik” diyen oyuncu, sorular üzerine dizi tekliflerine açık olduğunu söyledi:

“Ekranlarda olmak istiyorum ama geçmişte oynadığım işlerden daha iyi olması gerekiyor. Hâlâ bana ‘Aslı’ (Kavak Yelleri dizisindeki karakterim) diyenler oluyor. Bunu kırmak zor.”

Çocukları hakkında konuşan Bedri Güntay , “Babadan oğullarına futbol yeteneği geçti. Ben de ilgileniyorum, antrenörleri oldum bir nevi” dedi.

Pelin Karahan da çocukları futbol oynarken yere düştüğünde içinin gittiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Anne olarak endişelendiğim anlar oluyor ama ‘Aman oğlum acıdı mı?’ modunda değilim. ‘Kalk bir şey olmaz, futbol bu’ şeklinde motive ediyorum genellikle. Öyle bir anne değilim.”