Pekkan kardeşlerin arasını nasıl açıldı?

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◊ Fecri Ebcioğlu albümü yapma fikri nasıl doğdu?

- Öncelikle yıllarını müziğe adamış fikir insanlarına, gerçek sanatçı ve müzisyenlere saygılarımı sunuyorum. Aramızda olmayanları da minnetle anıyorum. Yürüyüş yaparken Fecri Ebcioğlu Sokağı’nı gördüm. Zaten biliyordum ama çağrışım oldu. Sonra eserlerini gözden geçirdim. Çok kıymetli eserleri var. Marş olmuş, gerçekten iyi şarkılar... Böyle start verdim. Çeşitli araştırmalar yaptım. Bunlar aynı zamanda yabancı besteler olduğu için problem yaşar mıyım diye düşündüm. Uzun süren bir çalışmadan sonra ilk adımları attım.

◊ Fecri Bey’in ailesinden bu proje için onay aldınız mı?

- Öncelikle Hakan Eren’i aradım. Birlikte, Fecri Ebcioğlu’nun kız kardeşi Nevsal Kayaman ile bir araya geldim. Kızı ve kuzenleri çok mutlu oldular. Daha önce yaptığım işleri de biliyorlardı.



TÜRKÇE SÖZLÜ POP MÜZİĞİNİN ÖNCÜSÜDÜR

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■ Fecri Ebcioğlu sizin için ne ifade ediyor?

- Onun eserleriyle büyüdüm. Bizim kuşağa dokundu. Hep aşk şarkıları yazmış ve müzikte tek değişmeyin şeyin aşk teması olduğunu söylemiş. Aşka dair hemen her sözü notaya dökmüş. Fecri Ebcioğlu, Türkçe sözlü hafif Batı müziğinin öncüsüdür. Besteci, söz yazarı, şarkıcı, aranjör ve ilk Türkçe sözlü pop müziği söz yazarıdır. Avrupa’da popüler birçok yabancı şarkıya, 1961 yılında Türkçe sözler yazmıştır. Gazete yazıları, İstanbul Radyosu dönemi, televizyon programları, yaptığı DJ’lik ve tabii ki sporcu kimliğiyle kalecilik yapması onu her alanda özel kılıyor. Saymakla bitmez yeteneği var. 200’e yakın eseri de var. Dario Moreno, Adamo, Juanito gibi birçok dünyaca ünlü yorumcunun şarkılarına Türkçe sözler yazdı. Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Semiramis Pekkan, Tanju Okan, Nesrin Sipahi, Nilüfer gibi değerli isimler şarkılarını seslendirdi. Şarkıları, dillere pelesenk oldu. Özellikle bugün yapımcılık yapabiliyorsak, onun açtığı kapıdan geçebildiğimiz içindir.



ŞARKILARI AJDA İLE

SEMİRAMİS PEKKAN’IN

ARASINI AÇTI

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◊ Fecri Bey öyle eserler yazmış ki Ajda-Semiramis Pekkan kardeşlerin arası açılmış. Bu iddia doğru mu?

- Semiramis Pekkan, Ebcioğlu’nun eserlerini söylüyor ve bir gecede star oluyor. Ajda Pekkan’la aralarının bozulmasına sebep oluyor bu durum. Hatta 2 sene birbirlerinden uzak duruyorlar. Ajda Pekkan hayranları, Semramis Pekkan’a şarkılar verdiği için Fecri Ebcioğlu’nun evinin camlarını taşlıyorlar. Eserleri o kadar efsaneymiş ki iki kardeşin arasının açılmasına sebep olmuş.



BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN PANDEMİYDİ

◊ Albümü ne kadar sürede tamamladınız?

- Albümün tamamlanması 3 yılı geçti. Araya pandemi girdi. O nedenle bazı sanatçıları beklemek zorunda kaldık. Bu süreçte bizi en çok zorlayan da pandemiydi.

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◊ Albümde toplam 12 eser var. Şarkıcı-beste eşleştirmesine nasıl karar verdiniz?

- Önce şarkıları seçtik. Çünkü 200’e yakın eser vardı. Sonra bunları bildiğimiz, tanıdığımız sanatçılarla paylaştık. Biz de fikir verdik ama onlar kendilerine uygun gördükleri şarkıyı seçti. Eserler ve yorumcuların birbiriyle uyumlu olması, eserin değerini bilen, anlayan, doğru yorumlayacağına inandığımız çok kıymetli isimleri bir araya getirmek istedik.

DENİZ ÇAKIR’IN PERFORMANSI

◊ Sadece şarkıcılara değil Deniz Çakır gibi oyunculara da yer vermişsiniz...

- Benim her albümümde mutlaka bir oyuncu olur. Halit Ergenç, Zeki Müren albümünde söyledi. Ata Demirer, Aysel Gürel albümünde yer almıştı. Bunların hep müzikal şarkılar. Bundan sonra yapacağım albümlerde yine oyuncular olacaktır.

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◊ Deniz Çakır’ın performansını nasıl buldunuz?

- Çok başarılı buldum. Eskiden herkes şarkıcı olmak isterdi. Şimdi diziler çok revaçta olduğu için herkes dizi oyuncusu olmak istiyor. Şu anda izlediğiniz birçok dizide çok iyi ses sanatçısı var.

KALBEN, ANNESİNİN DE SÖYLEDİĞİ ESERLE VAR

◊ Albümde ‘Şu isimler de olsaydı’ dedikleriniz oldu mu?

- Göksel vardı fakat “Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya” şarkısında problem yaşadık. Bunlar yabancı beste olduğu için onu alamadık. Besteci vermedi.

◊ Albümde sizin etkilendiğiniz özel biri var mı?

- Lokomotif Band, “Yaşa Fenerbahçe” eserini söyledi. Lokomotif Band, down ve otizmli gençlerden kurulu çok özel bir müzik grubu. Tamamen önyargıları kırmak adına düşündük. Fikir, yıllardır birlikte çalıştığımız Nilgün Yardan’a ait. “Yaşa Fenerbahçe”, zamanında Fenerbahçe’de kalecilik de yapmış olan Fecri Ebcioğlun’un kulübü için yazdığı bir eser.

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◊ Kalben de yıllar önce annesinin seslendirdiği şarkıyı okumuş. Nasıl bir hikayesi var?

- “Her Yerde Kar Var” Kalben’in de sahnede çok severek seslendirdiği bir esermiş. Annesi de eskiden sahnede söylermiş bu şarkıyı.



◊ Albüm sadece dijital olarak mı piyasaya çıkacak?

- Bin adet plak olarak çıkaracağız. Bir de 300 adet kaset basacağız. Ben yaptığım saygı albümlerinden sonra şunu anladım. Hiçbir ülke bizim kadar çeşitlenmiş müzik kültürüne sahip değil. Bu bir zenginliktir. Kıymetini bilelim. Bu albümler sayesinde müzikseverler eski şarkıların değerini hatırlıyor. Eserler ölümsüzdür.



Albümde yer alan Sertab Erener “Boş Sokak”, Candan Erçetin, “Kalbin Yok mu?”, Ege “Deniz ve Mehtap”, Ufuk Beydemir “Sarhoş”, Kalben “Her Yerde Kar Var”, Tuğkan “Atlı Karınca (Dünya Dönüyor)”, Deniz Çakır “Boşvermişim Dünyaya”, Elif Kaya “Mesut Ol Sen” şarkısını seslendirdi.