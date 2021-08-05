Pek Yakında oyuncuları kimler, konusu nedir?

Pek Yakında filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Cem Yılmaz'ın hem yöneticiliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı Pek Yakında'nın kadrosunda Ozan Güven, Özkan Uğur, Ayşen Gruda, Tülin Özen yer alıyor.

PEK YAKINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

“Pek Yakında”nın büyük bölümü Kadıköy’de çekildi. Yapımın bir başka özelliği ise, filme konu olan Korsan DVD’cilik ilhamının, bu konuda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olan Kadıköy’deki ünlü “Yazıcıoğlu İş Hanı” çevresi oldu.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU

Eski bir figüran olan korsan DVDci Zafer, karısının boşanmak istemesi üzerine kanunsuz işlere tövbe eder. Ailesini geri kazanmak için eski sinemacılardan oluşan bir ekip toplar. Birlikte, 1970’lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan “şahikalar-kötülüğün sonu” isimli filmi çekmeye soyunurlar. Kabiliyeti sınırlı bir ekiple yola çıkan Zafer’i komik, eğlenceli ve duygusal bir macera beklemektedir...

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