Pazar’ın galibi Yargı’da Yekta vuruldu, nefesler tutuldu...

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Heyecanın ve gerilimin yüksek olduğu bölümde rehin alınan Ceylin, Mercan, Yekta, Laçin, Parla ve tüm Tilmen Hukuk ekibi elleri bağlı şekilde zor anlar yaşarken Ceylin; Yekta, Laçin ve Mercan’ın olaydan etkilenmemesi için büyük çaba gösterdi. Mercan’ın Yekta’ya ‘sen iyi bir dedesin’ sözleri hem Yekta’nın hem de seyircinin kalbini yumuşatırken diğer tarafta emniyet ekibi de yoğun bir çalışma içerisindeydi. Bölümün sonunda Yekta’nın vurulduğu anda herkes büyük bir acı ve şok yaşarken diğer bölümlerde neler olacağına dair de merak arttı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün gece Zorlu PSM’de sahiplerini buldu. Yargı, törende ‘Başarı’ ödülünün sahibi oldu. Ödülü yapımcı Kerem Çatay, senarist Sema Ergenekon, yönetmenler Ali Bilgin, Beste Sultan Kasapoğulları ve Batuhan Semir, oyuncular Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Aslan birlikte aldı. “Ceylin” karakteriyle üç sezondur izleyici karşısına çıkan ve performansıyla alkışları toplayan başarılı oyuncu Pınar Deniz ise 2’nci kez ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

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Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi ‘Telenovela’ ödülünü alarak ülkemizi gururlandıran ‘Yargı’ dizisi geceden iki ödülle ayrıldı.

‘Yargı’ yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam ediyor.