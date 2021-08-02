Paylaş Benimle konuğu Mürvet Taşvur kimdir?

40 yıl boyunca istemediği bir mesleği yapmak zorunda kalan Mürvet Taşvur "hayat kadını" olarak etiketlendiği hayat hikayesini, ailesiz büyümesini, çocuk yaşta yaşadığı cinsel istismarı ve kandırılarak götürüldüğü genelevi Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a anlatmıştı.

56 yaşında olan Mürvet Taşvur, yetimhanede büyüdü. Henüz 4 yaşındayken babasını kaybedince annesi tarafından yetimhaneye bırakıldı. 13 yaşındayken abi dediği biri tarafından tecavüze uğradı. Yıllar sonra genelevden kurtulmayı başaran ve hayvan sever olan Mürvet Taşvur, Doğa ve Çevre Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nde saha sorumlusu olarak görev alıyor.

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