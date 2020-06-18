Payitaht Abdülhamid 117. yeni bölüm fragmanı izle: Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid 19 Haziran Cuma akşamı 117. yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in bu haftaki bölümünde payitahta yayılan salgın hastalığın Abdülhamid’in öngörüsü ile durdurulması ekranlara gelecek. İşte, Payitaht Abdülhamid 117. yeni bölüm fragmanı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hechler Abdülhamid’i köşeye sıkıştırdığını zannederken yenilmiştir. Öfkesi gittikçe büyümektedir. Osmanlı’ya karşı Rumeli topraklarında, Avusturya İmparatoruyla Rus Çarını da dahil ettiği bir tertip yapar. Abdülhamid Hechler’in yapacaklarını önceden öğrenip tedbir almak için Halil Halid’e bir görev verir. Mahmut Paşa da Sebahattin yoluyla Hechler’in niyetini öğrenmeye çalışacaktır.

İhaneti ortaya çıkan Zülüflü İsmail Paşa tutuklanır. Abdülhamid mahkemesi görülüne dek kardeşine şefkatle muamele edilmesini ister. Ancak Hechler’in planıyla Zülüflü hastanelik olur. Abdülhamid’in çabaları, sarayda işkence gören Paşa haberlerine engel olmaya yetmez. Hechler Zülüflü Paşa’nın fotoğraflarını payitaht sokaklarında herkese gösterir. Amacı karışıklık çıkarmak, Zülüflü’nün mahkemesini bu karışıklık içinde gördürmektir.

Payitahta yayılan hastalık Meziyet’e de bulaşmıştır. Hızla ilerleyen salgın, Abdülhamid’in öngörüsü ile durdurulabilir. Zekiye Sultan’ın alıkonulduğundan kimse haberdar değildir. Zekiye kendisini bırakması için Marco’ya cazip bir teklif sunar. Zekiye, Marco’yu ikna edip elinden kurtulabilecek midir?

Bidar Sinan’dan aldığı bilgilerle adım adım, iz sürerek Blavatsky’e yaklaşmaktadır. Büyük kötülüğün arkasında Blavatsky’in olduğunu bulabilecek midir?

Halil Halid ve Mahmut, Hechler’in kurduğu tertipleri öğrenebilecekler mi? Abdülhamid aldığı bilgilerle Hechler’in tertibini ve Rumeli’deki hesaplarını bozabilecekler mi?