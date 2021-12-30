Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor filmi özeti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Canlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar Şu anda taşkın başladı daha da artacakCanlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar! 'Şu anda taşkın başladı daha da artacak'#Meteoroloji
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Kritik görüşme öncesi Putinden flaş sözlerKritik görüşme öncesi Putin'den flaş sözler#Putin
İçişlerinden yılbaşı genelgesi... 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı genelgesi'... 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Kim Jong Un adeta eridi Son hali görenleri şaşırttı...Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...#Kim Jong Un
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacakPrens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak#Prens William
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor filmi özeti

#Patron Mutlu Son İstiyor#Patron Mutlu Son İstiyor Konusu#Patron Mutlu Son İstiyor Oyuncuları
Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler Patron Mutlu Son İstiyor filmi özeti

Komedi türünde yayınlandığı 2014 yılından itibaren her seferinde izlenme rekorları kıran Patron Mutlu Son İstiyor filmi yeniden ekranlarda! Başrollerini Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın paylaştığı 'Patron Mutlu Son İstiyor'bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Peki, Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili detaylar...

Haberin Devamı

Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı Türk filmi PAtron Mutlu Son İstiyor Star Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Beyaz perdede izlenme rekorları kıran film, Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın eğlenceli aşk hikayesini konu alıyor. İşte Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları ve konusu...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU

Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

Haberin Devamı

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Patron Mutlu Son İstiyor#Patron Mutlu Son İstiyor Konusu#Patron Mutlu Son İstiyor Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson