Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor filmi özeti

Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı Türk filmi PAtron Mutlu Son İstiyor Star Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Beyaz perdede izlenme rekorları kıran film, Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın eğlenceli aşk hikayesini konu alıyor. İşte Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları ve konusu...
PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU
Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.
PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI
Tolga Çevik - Sinan
Ezgi Mola - Eylül
Murat Başoğlu - Faruk
Erkan Can - Arif
Ersin Korkut - Lokman
Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar
Ayşenur Yazıcı - Vuslat
Nusret Çetinel - İzzet
Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)
Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
Oğuz Okul - Faruk'un babası
İcmal Aktuna - İclal
Zeki Ocak - Cezmi