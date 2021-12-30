Patron Mutlu Son İstiyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Patron Mutlu Son İstiyor filmi özeti

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Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği 2013 yapımı Türk filmi PAtron Mutlu Son İstiyor Star Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Beyaz perdede izlenme rekorları kıran film, Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın eğlenceli aşk hikayesini konu alıyor. İşte Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları ve konusu...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU

Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın (Tolga Çevik), Otel işletmecisinin kızı Eylül'e (Ezgi Mola) aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI

Tolga Çevik - Sinan

Ezgi Mola - Eylül

Murat Başoğlu - Faruk

Erkan Can - Arif

Ersin Korkut - Lokman

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Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Nusret Çetinel - İzzet

Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Oğuz Okul - Faruk'un babası

İcmal Aktuna - İclal

Zeki Ocak - Cezmi