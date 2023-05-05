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Pascal bizi galaya götür

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#Aşkın Saati#Pascal Nouma#Ahmet Nur Çebi
Pascal bizi galaya götür
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 09:03

Beşiktaş tutkusunu anlatan “Aşkın Saati” filminin galasına Pascal Nouma damga vurdu. Eski futbolcu için “Pascal bizi diskoya götür” sloganları atıldı.

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Sowa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, Hasan Gümet’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Özgür Özgülgün’ün kaleme aldığı Beşiktaş’ın filmi “Aşkın Saati” gala gecesi önceki akşam Vodafone Park’ta yapıldı.

Başrollerini Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncuların paylaştığı film bugün sinemaseverlerle buluşuyor.

Beşiktaş ruhunun alevlendiği Vodafone Park’ta yapılan gala gecesine filmin oyuncuları tam kadro katıldı.

Konuk oyuncu olan Pascal Nouma da geceye damgasını vurdu.

Pascal bizi galaya götür

“Pascal bizi diskoya götür” sloganlarıyla davet alanına giren Nouma, oyuncularla birlikte fotoğraf çekildi.

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Pascal bizi galaya götür

Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi de gala gecesine katılan isinler arasındaydı.

 

 

 

 

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#Aşkın Saati#Pascal Nouma#Ahmet Nur Çebi

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