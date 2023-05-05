Pascal bizi galaya götür

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Sowa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, Hasan Gümet’in yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Özgür Özgülgün’ün kaleme aldığı Beşiktaş’ın filmi “Aşkın Saati” gala gecesi önceki akşam Vodafone Park’ta yapıldı.
Başrollerini Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncuların paylaştığı film bugün sinemaseverlerle buluşuyor.
Beşiktaş ruhunun alevlendiği Vodafone Park’ta yapılan gala gecesine filmin oyuncuları tam kadro katıldı.
Konuk oyuncu olan Pascal Nouma da geceye damgasını vurdu.
“Pascal bizi diskoya götür” sloganlarıyla davet alanına giren Nouma, oyuncularla birlikte fotoğraf çekildi.
Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi de gala gecesine katılan isinler arasındaydı.