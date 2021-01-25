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Televizyon
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Partneri belli oldu

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Partneri belli oldu
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Oyuncu Hazal Kaya, bir dijital platform için çekilecek dizide başrolünü Selahattin Paşalı ile paylaşacak.

Ünlü Oyuncu Hazal Kaya, ekranlara Bizim Hikaye dizisiyle veda etmişti. Hazal Kaya dizinin finaline doğru hamile olduğunu öğrenmiş ve 2019 Kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. Oyuncu ve Yönetmen Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, bir süre oğluna bakmak için projelerine ara vermişti. İçine sinen bir proje olduğunu ve koşullarını ayarlayabilirse de oynamak istediğini söylemişti.

Yönetmenliğini Emre Şahin’in yapacağı dizinin senaryosunu ise Elif Usman yazacağı bu proje için şan dersleri almaya devam eden Hazal Kaya’nın partneri Selahattin Paşalı olacak.

Partneri belli oldu


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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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