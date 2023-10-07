×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Pantene Altın Kelebek’te yılın yıldızlarını siz belirleyin

Güncelleme Tarihi:

#Pantene Altın Kelebek#Zorlu PSM#3Aralık
Pantene Altın Kelebek’te yılın yıldızlarını siz belirleyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 08:28

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’te oylama devam ediyor.

Haberin Devamı

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 49’uncusu düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde adaylar, 30 farklı kategoride halkın oylamasına sunuldu. Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki oylamaya katılabilirsiniz.

3 Aralık gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak görkemli ödül törenini Cem Davran ile Çağla Şıkel sunacak.

49 YILLIK GELENEK

49 yıldır devam eden Altın Kelebek her dönem yıldız isimleri buluşturdu.

Pantene Altın Kelebek’te yılın yıldızlarını siz belirleyin

1975 yılında düzenlenen Altın Kelebek yarışmasında sanat dünyasının unutulmaz efsaneleri Hakan Balamir, Tarık Akan, Zeki Müren, Cem Karaca, Rıza Silahlıpoda, Ajda Pekkan, Türkan Şoray ve Müjde Ar da ödül almıştı.

Haberin Devamı

Pantene Altın Kelebek’te yılın yıldızlarını siz belirleyin

 

1983 yılındaki törende Kadir İnanır’a ödülünü Zeki Müren takdim etmişti.

Pantene Altın Kelebek’te yılın yıldızlarını siz belirleyin

1984’te yapılan törende çekilen bu karede; Fuat Güner, Mazhar Alanson, Sezen Aksu, Özkan Uğur ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubundan Esma Erdem bir arada.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pantene Altın Kelebek#Zorlu PSM#3Aralık

BAKMADAN GEÇME!