Pantene Altın Kelebek’te yılın yıldızlarını siz belirleyin

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Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 49’uncusu düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde adaylar, 30 farklı kategoride halkın oylamasına sunuldu. Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki oylamaya katılabilirsiniz.

3 Aralık gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak görkemli ödül törenini Cem Davran ile Çağla Şıkel sunacak.

49 YILLIK GELENEK

49 yıldır devam eden Altın Kelebek her dönem yıldız isimleri buluşturdu.

1975 yılında düzenlenen Altın Kelebek yarışmasında sanat dünyasının unutulmaz efsaneleri Hakan Balamir, Tarık Akan, Zeki Müren, Cem Karaca, Rıza Silahlıpoda, Ajda Pekkan, Türkan Şoray ve Müjde Ar da ödül almıştı.

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1983 yılındaki törende Kadir İnanır’a ödülünü Zeki Müren takdim etmişti.

1984’te yapılan törende çekilen bu karede; Fuat Güner, Mazhar Alanson, Sezen Aksu, Özkan Uğur ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubundan Esma Erdem bir arada.