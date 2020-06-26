Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman? 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödül Töreni fragmanı yayınlandı

Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla sahiplerini bulacak. Covid 19 salgını nedeniyle ertelenen 46. Pantene Altın Kelebek'te televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimler ödüllendirilecek. İşte, Pantene Altın Kelebek Ödülleri fragmanı ve yayın tarihi.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptte yapılıyor. Ertelenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde teslim ediliyor. Ünlü yıldızların ödül konuşmaları 5 Temmuz’da Kanal D ekranında yayınlanacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananlarına ödülleri ulaştırılmaya başlandı. O büyük heyecan sırasında çekilen videolar, 5 Temmuz Pazar gecesi Kanal D’de ekrana gelecek. Ünlü yıldızların ödül heyecanı ile birbirinden eğlenceli anları yansıtan görüntüler günlerce konuşulacak. 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi nedeniyle yaşadığımız sıkıntılı sürece renk katacak.

Yıldızı Parlayanlar

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde bu yıl, rol aldıkları işlerdeki başarıları ve kariyerlerinde yaşadıkları dönüşümle adlarından sıkça söz ettiren üç genç oyuncu ödül alıyor: Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan.