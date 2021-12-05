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Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor

#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Kanal D#Teve2
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor. Bu akşam yapılacak tören, Kanal D ve teve2’de ekrana gelecek.

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 Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu akşam saat 19.00’da kırmızı halı seremonisiyle başlayacak. teve2, gece boyunca töreni canlı olarak ekrana getirecek.
Kanal D de 19.30’dan itibaren törenden yayın yapacak. Türkiye’nin yıldızlarını buluşturacak gece, Edis, Ece Mumay, Sefo, Sakiler, Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın performansları ve daha birçok sürpriz şovla renklenecek.

PROVA ÇIKIŞI
Cuma akşamı Zorlu PSM’de provadan çıkan Edis, “Yorulduk ama değdi” diye konuştu.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buluyor


 

 

 

 

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#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Kanal D#Teve2

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